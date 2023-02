Education: Calendrier des examens nationaux

Le ministère de l’Education a publié le calendrier des examens nationaux de l’année 2022/2023. Les épreuves écrites de la session principale du baccalauréat (session 2023) démarrent ainsi mercredi 7 juin 2023 et se poursuivront les 8, 9, 12,13 et 14 juin, alors que la session de contrôle est prévue pour les 3, 4, 5 et 6 juillet, selon le ministère.

L’examen de fin de l’enseignement de base général et technique se tiendra lundi 19 juin 2023 et se poursuivra durant 3 jours jusqu’à mercredi 21 juin. Le concours d’accès aux collèges pilotes aura lieu à partir de jeudi 22 juin 2023 jusqu’à samedi 24 juin de la même année.