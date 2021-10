Education : Deux fonctionnaires placés en garde à vue dans l’affaire de Sidi Bouzid

Deux fonctionnaires de la Délégation régionale à l’Education à Sidi Bouzid ont été placés en garde à vue pour falsification de documents administratifs et corruption, indique dimanche un communiqué du Tribunal de première instance de Tunis.

Le dossier a été confié à la brigade centrale de lutte contre les crimes économiques et financiers de la Garde nationale de l’Aouina, qui poursuivra l’investigation, ajoute-t-on de même source.

Le ministère de l’Education a annoncé vendredi avoir démis de leurs fonctions cinq responsables de la Délégation régionale à l’Education à Sidi Bouzid et leur traduction devant la justice pour fraude et falsification des dossiers de recrutement en faveur de plusieurs enseignants et instituteurs.

Cette décision avait fait suite à la découverte d’une grande opération de falsification qui a porté sur plus d’une centaine d’instituteurs et professeurs dans le gouvernorat de Sidi Bouzid parmi des suppléants qui ne remplissaient pas les critères requis.