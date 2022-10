Efforts soutenus pour rapatrier la fillette tunisienne de quatre ans, arrivée seule en Italie

Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a rapporté, mercredi, que la cellule de suivi mise en place à Palerme, en Italie, se rendra, demain jeudi 27 octobre au nouveau centre d’hébergement où se trouve la fillette tunisienne de quatre ans, arrivée seule en Italie suite à une opération d’immigration irrégulière.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué que le juge italien aux affaires familiales en charge du dossier aura un entretien à cet effet, le vendredi 28 octobre courant, avec un représentant de la mission diplomatique tunisienne, le délégué général à la protection de l’enfance et l’avocate tunisienne chargée de l’affaire.

Le ministère a affirmé le souci de la Tunisie de garantir l’intérêt supérieur de cette enfant et de parachever les procédures nécessaires pour à son rapatriement dans les meilleures conditions et dans les plus brefs délais.

La Tunisie avait dépêché le délégué général à la protection de l’enfance en Italie pour parachever les procédures nécessaires au retour en Tunisie de la fillette arrivée seule à Lampedusa et mis en place, à cet égard, une cellule de crise regroupant des représentants de plusieurs ministères.