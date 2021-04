Egypte : Défilé historique de momies royales au Caire

Un défilé historique. Vingt-deux chars transportant des momies de rois et reines de l’Egypte antique ont défilé ce samedi soir dans les rues du Caire lors d’un spectacle savamment mis en scène par le gouvernement.

Encadrés d’une garde montée, les premiers chars noirs ornés de motifs dorés et lumineux rappelant les embarcations funéraires antiques ont quitté à 20h la place Tahrir et le musée du Caire, où les momies reposaient depuis plus d’un siècle.

La place était fermée à la circulation ainsi qu’aux piétons, comme l’ensemble du trajet de quelque sept kilomètres à travers les rues du Caire, jusqu’au NMEC situé dans le sud de la capitale. Sous les coups de canon, les chars sont arrivés au nouveau Musée national de la civilisation égyptienne (NMEC) vers 20h30, accueillis par le président Abdel Fattah al-Sissi.

Dans l’ordre chronologique, le pharaon Seqenenre Tâa (XVIe siècle avant J-C.), surnommé « le courageux », a ouvert la marche, fermée par Ramsès IX (XIIe siècle avant J-C.). Parmi les momies les plus connues figurent celles des souverains Hatchepsout et Ramsès II.