Egypte : Un accord avec l’Algérie sur le soutien du président Kais Saied

Dimanche, le président égyptien Abdel-Fattah El-Sisi a reçu le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtane Lamamra, et ils ont discuté de nombreux dossiers d’intérêt commun, dont les derniers développements en Tunisie.

La présidence égyptienne a déclaré que le président El-Sisi était d’accord avec le ministre Lamamra pour soutenir pleinement le président tunisien Kais Saied.

Une déclaration qui a suivi la réunion a déclaré : « A cet égard, il a été convenu de soutenir pleinement le président tunisien Kais Saied et tout ce qui permettrait de préserver la stabilité en Tunisie et de mettre en œuvre la volonté et les choix du peuple tunisien frère afin de préserver ses capacités et la sécurité de leur pays. »

Sissi a affirmé la volonté de son pays de développer des relations avec l’Algérie dans divers domaines dans le cadre du principe ferme de l’Egypte de coopération, de construction et de développement et de soutenir les efforts qui visent à atteindre ces objectifs.

Un porte-parole de la présidence égyptienne a déclaré que Sissi avait demandé à transmettre ses salutations au président Abdel Majid Tebboune, louant les relations bilatérales historiques et fraternelles entre les deux pays.

Il est à noter que le président tunisien a annoncé dans la soirée du dimanche 25 juillet, coïncidant avec la fête de la République, un certain nombre de décisions, dont la destitution du Premier ministre Hichem Mechichi, le gel du Parlement pour un mois, et le levée de l’immunité des députés.

Ces décisions ont été suivies de plusieurs arrêtés présidentiels comportant un certain nombre d’exemptions et de révocations, notamment la révocation du ministre de la Défense et du ministre de la justice par intérim.

(Arabic.rt)