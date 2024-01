Eisenkot : Parler de « défaite absolue » du Hamas est mensonger 

Gadi Eisenkot, ministre et membre du cabinet de guerre, a semblé critiquer la façon dont le Premier ministre Benjamin Netanyahu mène la guerre contre le Hamas à Gaza, avançant qu’il n’était pas réaliste de parler de victoire complète sur le groupe terroriste, et que de nouvelles élections étaient souhaitables, ces prochains mois, afin que le gouvernement retrouve la confiance du peuple suite aux attaques du 7 octobre.

« Parler de défaite absolue est mensonger », a déclaré Eisenkot lors de l’interview. « Il ne faut pas raconter n’importe quoi… Aujourd’hui, la vérité, c’est que les objectifs de guerre ne sont pas atteints dans la bande de Gaza. »

Déterminé à détruire les capacités militaires et gouvernementales du Hamas à Gaza et faire en sorte que l’organisation palestinienne ne soit plus une menace pour les Israéliens, Israël fait face à des critiques en raison de son absence présumée de projet pour l’après-guerre à Gaza, alors même que le bilan humain, dans l’enclave palestinienne, ne cesse de s’alourdir.

