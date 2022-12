« eJraat « : Une nouveau portail libyen pour faciliter la création d’entreprises

L’Union européenne a présenté les résultats du programme EU4PSL soutenant le développement du secteur privé en Libye le 7 décembre à Tripoli. Au cours des trois dernières années, le projet a contribué à améliorer l’environnement des affaires et à créer de nouvelles opportunités d’emploi en Libye, en particulier pour les jeunes et les femmes. Lors d’une cérémonie de clôture organisée à Tripoli, l’UE et son partenaire de mise en œuvre du projet EU4PSL, Expertise France, ont présenté les résultats clés aux principales parties prenantes et aux bénéficiaires. EU4PSL est le fruit d’une collaboration avec le ministère de l’économie et du commerce, les chambres de commerce et d’autres institutions économiques pour aider à créer un environnement favorable aux entreprises en Libye.

Il a permis la création d’un nouveau portail en ligne appelé « eJraat » qui simplifie les procédures de création d’entreprise et fournit un guide étape par étape des procédures administratives. De plus, en partenariat avec des organisations sociétés civiles locales, EU4PSL a organisé trois concours nationaux de femmes entrepreneurs dans le cadre desquels 120 000 euros de subventions ont été versés à 36 gagnantes ; plus de 90 emplois ont été créés grâce au développement des entreprises gagnantes.

Par ailleurs, EU4PSL a travaillé avec la Banque centrale de Libye et plusieurs autres institutions financières pour aider les PME libyennes à accéder au financement. Enfin, EU4PSL, en collaboration avec l’université Lyon 3, a développé un module accrédité sur l’entrepreneuriat qui est maintenant enseigné dans 9 universités libyennes. La mise en place de ce module a été rendue possible par la formation de 44 professeurs à travers le pays, avec le soutien de l’Université sud-méditerranéenne (SMU) de Tunis.