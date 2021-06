El-Abassi : « Abordons avec sérieux le marché libyen »

Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouane Al-Abassi insiste sur la nécessité d’aborder avec sérieux le marché libyen.

- Publicité-

Intervenant, jeudi, devant la commission des finances et de la planification de l’ARP, il a vivement recommandé de « ne pas entraver l’entrée des Libyens en Tunisie, de ne pas les laisser faire le pied de grue pendant des heures, de leur réserver l’accueil le plus souple dans les cliniques, de ne pas leur imposer des frais plus qu’il n’est prescrit et de leur faciliter le retrait des fonds auprès des banques ».

C’est ainsi, a-t-il dit, que nous restaurerons la confiance.