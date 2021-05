En septembre 2020, le gouverneur de la BCT, Marouane El Abassi, disait qu’il allait trouver une solution a problème du lancement du PayPal en Tunisie. Ce vendredi 21 mai 2021, il indiquait devant les députés de l’ARP que « on a contacté PayPal, et on a fait intervenir des amis communs et des institutions financières internationales [pour qu’on soit acceptés sur leur plateforme], et on nous a répondu de manière officielle, que la Tunisie n’est pas leur priorité »

