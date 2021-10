El-Abassi souligne l’importance de renforcer la coopération entre les BC tunisienne et libyenne

Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane El-Abassi a souligné mercredi, l’importance de renforcer la coopération tuniso-libyenne entre les deux instituts d’émission, pour mettre en place un environnement de travail propice à l’investissement et à l’innovation dans le domaine des techniques financières.

Il i a relevé, lors de l’ouverture du sommet sur » La construction de la Libye numérique” l’impératif d’instaurer une coopération bilatérale entre les banques centrales dans plusieurs domaines notamment en matière d’échange d’informations, de développement de l’infrastructure et des moyens de paiement, ainsi que de la Sandbox réglementaire, définie comme étant un environnement de test qui permet de surveiller l’expérimentation de solutions innovantes proposées par des Fintech (entreprises de technologie financière) à petite échelle et avec des clients volontaires.

« Dans le cadre de la coopération entre les deux banques centrales, la BCT va participer à la mise en place d’une Sandbox réglementaire, à la Banque centrale de Libye, à travers le transfert des expériences acquises dans ce domaine. Il s’agit également, de préparer le lancement d’une application, qui utilise la technique de la Blockchain, pour faciliter les opérations de télécompensation transfrontalières entre banques centrales », a t-il ajouté.



Dans le domaine du développement des infrastructures et des moyens de paiement, Abassi a indiqué qu’il est possible de travailler sur la relance du projet d’émission de cartes de crédit communes tuniso-libyennes, en vue de renforcer les opérations de paiement électronique au profit des utilisateurs tunisiens lors de leur déplacement en Libye et vice versa,

Et de poursuivre qu’il est également possible de généraliser l’expérience de la Société interbancaire de télécompensation « SIBTEL » qui joue le rôle d’une plateforme du réseau SWIFT, au profit des banques commerciales libyennes, après le succès de l’expérience avec la Banque Centrale de Libye.

Le gouverneur a souligné que l’orientation stratégique de la BCT dans le domaine de la numérisation et de l’innovation, réside dans la coopération entre les banques et les sociétés financières, soulignant l’importance de multiplier les efforts dans les secteurs public et privé pour permettre aux jeunes de développer leurs idées et leurs activités pour évoluer vers un développement global.

Le sommet sur « La construction de la Libye numérique » est organisé à l’initiative de l’Organisation Arabe des Technologies de la Communication et de l’Information (AICTO), en collaboration avec l’Instance libyenne des Communications et de l’information.