El Hamdi : Le baccalauréat aura lieu même si ça serait avec du retard

‘’Le baccalauréat aura lieu dans tous les cas même si ça serait avec un peu de retard, l’essentiel c’est qu’on ne touchera pas à la crédibilité des diplômes nationaux’’, a assuré samedi 21 mars 2020, Mohamed El Hamdi, ministre de l’éducation.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le ministre a souligné que le département est en train de préparer un plan pour terminer l’année scolaire dans de bonnes conditions malgré la pandémie du coronavirus et ce en concertation avec tous les départements concernés et les différents syndicats.

‘’Pas question d’année blanche, de passage automatique des classes ni d’atteinte à la crédibilité des diplômes nationaux’’, a-t-il assuré signalant que des commissions sont en train d’étudier tous les scénarios possibles en cas de persistance de la crise sanitaire pour garantir la réussite de l’année scolaire malgré toutes les difficultés.

El Hamdi a avancé que parmi les scénarios possibles, c’est de terminer l’année sans aucun retard et d’achever le programme scolaire à tous les niveaux.

‘’En cas de persistance de la crise, pour les élèves des niveaux sans concours ni examen national, il est possible soit de calculer leurs moyennes du premier et du deuxième trimestre tout en veillant à assurer l’achèvement du programme à travers les supports numériques, les cours télévisés ou autres moyens, soit de terminer le troisième trimestre avec un peu de retard’’, a-t-il expliqué.

‘’Pour les élèves du baccalauréat, de la neuvième année et de la sixième année qui ont des concours et des examens nationaux à passer, il est possible soit de terminer l’année avec un peu de retard et de reporter les dates des examens nationaux et concours s’il le faut même jusqu’au début de l’année scolaire prochaine, soit on sera obligé de supprimer quelques chapitres mais on n’aimerait pas en arriver là’’, a-t-il dit.

Le ministre a rappelé que l’examen du baccalauréat prévu le 13 avril prochain, devra être reporté ou même annulé avec la possibilité de calculer la moyenne obtenue au cours de l’année scolaire.

Dans ce sens, le ministre a indiqué que la pandémie a dévoilé plusieurs insuffisances du système éducatif mais en même temps c’est une occasion pour trouver des solutions pour l’avenir et réaliser la transition numérique dans le secteur éducatif soulignant l’urgence d’engager une réforme réelle et profonde du secteur.

Par ailleurs, le ministre a assuré que toutes les procédures de paiement des enseignants suppléants ont été effectuées et ils auront tous leurs salaires au début de la semaine prochaine.

Pour les diplômés des licences appliquées, le ministre a promis de trouver une solution avec la présidence du gouvernement pour qu’ils ne restent pas sans argent au cours de cette période difficile de confinement.

A noter que selon le calendrier des examens et concours nationaux publié par le ministère de l’éducation au début de l’année, les épreuves écrites de la session principale du baccalauréat 2020 auront lieu, du 10 au 17 juin, La session de contrôle devra se dérouler du 30 juin au 3 juillet 2020.

S’agissant des examens du diplôme de fin d’études de l’enseignement de base général et technique, les épreuves écrites auront lieu les 22, 23 et 24 juin 2020, tandis que les épreuves du concours d’accès aux collèges pilotes ‘’ 6ème année primaire ‘’ auront lieu du 25 au 27 juin 2020.