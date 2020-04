El Menzah-Cornavirus : Transformation de la salle d’haltérophilie en centre d’accueil des malades

La salle d’haltérophilie de la cité sportive nationale d’El menzah sera transformée en centre d’accueil des malades du Covid-19 au Grand Tunis, a annonce jeudi le ministère de la jeunesse et des sports, sur sa page officielle facebook.

Cette décision a été prise dans le cadre de l’accord entre le ministère de la jeunesse et des sports et celui de la santé, relatif au réaménagement des salles de sport en centres d’urgence au cas où la situation s’aggrave.

Quatre centres d’urgence similaires seront aménagés dans les différentes régions du pays.

Le sujet a fait l’objet d’une séance de travail tenue jeudi par le ministre de la jeunesse et des sports, Ahmed Gaaloul, avec les membres de la commission des hôpitaux d’urgence, relevant du ministère de la santé, pour la lutte contre la pandémie du Covid-19 et les organisations volontaires tels que le Croissant rouge, les Scouts Tunisiens et l’organisation tunisienne des auberges de la jeunesse.