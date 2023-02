Elaboration d’une stratégie de développement locale pour la commune de Béja

Une cérémonie de clôture a été organisée au siège de la commune de Béja autour de l’élaboration d’une stratégie de développement locale selon une approche participative pour les années 2023/2025 réalisée dans le cadre du projet d’alliance entre les villes.

Fiancé par la coopération suisse en collaboration avec la municipalité de Béja et l’instance générale d’accompagnement de la décentralisation, l’élaboration du plan de développement a duré une année impliquant les composantes de la société civile, les citoyens et plusieurs intervenants locaux a expliqué la responsable communication du programme Imen Rekik à la TAP.

Les projets proposés concernent essentiellement l’approvisionnement en eau potable, la création de complexes culturelles et d’infrastructures publiques offrant aux habitants une meilleure qualité de vie.

Lors de la cérémonie de clôture, les intervenants ont mis l’accent sur la nécessité d’appuyer les projets proposés en vue de trouver les financements pour les réaliser dans le cadre d’un partenariat public-privé.

- Publicité-