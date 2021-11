Election de 15 membres au nouveau bureau exécutif de l’ODC dont 3 femmes

Les travaux du 7ème congrès de l’Organisation de Défense du Consommateur (ODC)- organisation nationale- tenus les 5 et 6 novembre 2021 se sont soldés à l’élection d’un nouveau bureau exécutif constitué de 15 membres dont 3 femmes pour un mandat de 5 ans.

- Publicité-

Thouraya Tabessi, membre du nouveau bureau exécutif, a déclaré dimanche à l’agence TAP que les élections qui se sont achevées à une heure tardive de la nuit, ont abouti à l’élection, selon le nombre de voix obtenues, de Lotfi Khaldi, Abdellatif Chabou, Thouraya Tabessi, Néjib Khalfaoui, Amine Dellah, Sana Oueslati, Slim Sâadallah, Mohamed Zarrouk, Mohamed Lassâad Bornaz, Ammar Dhaya Tahar Rachdi, Ali Abdelmoula, Hela Hafsa, Ridha Farhat et Mouhamed Boufaroua.

Elle a fait savoir que la répartition des tâches entre les membres du nouveau bureau exécutif sera effectuée d’ici une semaine, indiquant que le nombre de congressistes a atteint 300 personnes alors que le nombre de participants aux travaux s’élève à 600 personnes.

D’après elle, les travaux du congrès, qui ont connu une timide couverture médiatique, ont été marqués par « des tiraillements et des tensions ». Mais, a-t-elle poursuivi, les congressistes demeurent conscients de l’importance de préserver l’indépendance de l’organisation et de sa neutralité loin de tous les tiraillements politiques et partisans.

Elle a, par ailleurs, souligné que quatre commissions ont été créées pour à examiner l’amendement du règlement intérieur de l’organisation qui a déjà abouti à un ensemble de recommandations, parmi lesquelles figurent le renforcement de la présence des femmes dans l’organisation surtout dans le bureau exécutif (au moins 30%) à partir des prochaines élections.

D’après Thouraya Tabessi il a, également, été recommandé d’œuvrer pour mieux défendre le consommateur tunisien à travers des mécanismes et de nouvelles méthodes, au vu de la conjoncture difficile marquée par l’érosion du pouvoir d’achat du tunisien.

Elle a ajouté que les participants au congrès qui s’est tenu sous le signe « Consommer Tunisien » ont évoqué la situation financière difficile de l’organisation, soulignant la nécessité de réviser les modalités de son financement, de manière à la garder à l’écart de tous les tiraillements.