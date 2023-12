Elections locales: 11,84%, le taux général de participation

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, Farouk Bouasker, a annoncé que le taux général de participation aux élections locales a atteint 11,84%.

Lors d’un point de presse tenu, mercredi, au Palais des Sports à El Menzah, pour présenter les résultats préliminaires de cette échéance électorale, Bouasker a fait savoir que 1348 candidats ont remporté des sièges au sein des Conseils locaux, dès le premier tour.

Les femmes représentent 9,5% (128) des vainqueurs du premier tour des élections locales par vote. 12,9% des représentants locaux de la catégorie des personnes porteuses de handicap sont des femmes.

Le deuxième tour des élections locales aura lieu dans 781 circonscriptions électorales, dont le nombre total est 2155, a-t-il ajouté, sans communiquer la date du deuxième tour.

Selon Bouasker, les circonscriptions concernées par le deuxième tour comptent 4 millions 194 mille et 474 électeurs.

1562 candidats, dont 163 femmes (10,4%), sont en lice pour le deuxième tour des élections, a-t-il annoncé.

Par ailleurs, le président de l’ISIE a fait noter que les dépassements recensés par les observateurs mobilisés par l’Instance n’avaient pas d’incidence sur le déroulement et les résultats des élections.

Selon Bouasker, le plus grand taux de participation a été enregistré dans le gouvernorat de Siliana, 21,58%, suivi des gouvernorats de Zaghouan (20,68%), Kasserine (20,5%), Sidi Bouzid (20,43%) et Tozeur (17,89%).

Le nombre total des votants a atteint 1 million 74 mille 880.

Selon les données présentées par Bouasker, le nombre des bulletins comptabilisés est de 1 millions 27 mille 116 voix, contre 17 mille 386 bulletins blancs et 30 mille 378 bulletins annulés.

