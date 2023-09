Elections locales: Les grandes lignes du calendrier électoral dévoilées

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, Farouk Bouasker, a présenté, vendredi, les grandes lignes du calendrier des élections des Conseils locaux dont le 1er tour aura lieu le 24 décembre 2023.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, au siège de l’ISIE, Bouasker a fait savoir que le Conseil de l’Instance a approuvé ce vendredi le calendrier électoral.

Selon ce calendrier, les résultats préliminaires du 1er tour des élections locales, qui se déroulera dans 2155 circonscriptions, seront proclamés au plus tard le 27 décembre 2023, a-t-il indiqué.

Et d’ajouter que les résultats définitifs du 1er tour seront annoncés après l’expiration des délais de recours, soit avant le 27 janvier 2024.

Par ailleurs, Bouasker a souligné que l’actualisation automatique du registre électoral commencera le 23 septembre courant, par l’inscription automatique des citoyens qui auront atteint l’âge de la majorité (18 ans) à partir de cette date.

Il a tenu à rappeler qu’en prévision de ce rendez-vous électoral, l’ISIE accordera aux électeurs un délai de 53 jours pour mettre à jour le centre de vote dans lequel ils pourront voter.

A ce propos, il a expliqué que la mise à jour des données des électeurs peut se faire en ligne sur le site « Touenssa.tn » ou en s’adressant aux agents de terrain mobilisés par l’ISIE et dont le nombre s’élève à 3854.

Par ailleurs, le président de l’Instance électorale a fait noter que les candidatures pour les Conseils locaux seront ouvertes du 23 octobre au 1er novembre 2023, de 8h00 jusqu’à 20h00.

La liste définitive des candidats sera publiée le 28 novembre 2023, après l’examen des recours, a-t-il précisé.

Farouk Bouasker a, en outre, indiqué que la campagne électorale relative aux élections locales aura lieu du 3 au 22 décembre 2023. Le silence électoral débute le 23 décembre et se poursuit jusqu’à la fermeture du dernier bureau de vote.

Présidant, jeudi, au Palais de Carthage, le Conseil des ministres, le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, a annoncé que le 1er tour des élections locales aura lieu le 24 décembre 2023.

Un décret (588/2023) relatif à la convocation des électeurs au vote pour élire les conseils locaux et un deuxième (590/2023) concernant le découpage des circonscriptions électorales viennent d’être publiés, vendredi, au JORT n°108.

