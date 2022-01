Electrostar se plaint des banques, qui traînent le pied pour ses crédits de gestion

La société Electrostar de Fethi Hachicha, a réalisé durant le quatrième trimestre 2021 un chiffre d’affaires de 723.412 DT portant le chiffre d’affaires cumulé au terme de l’année 2021 à 5.103.583 DT contre un chiffre d’affaires de 1,497.857 MDT réalisé durant le quatrième trimestre 2020 et un chiffre d’affaires cumulé au 31 décembre 2020 de 6, 838.361 MDT, enregistrant ainsi une baisse de 52 % sur le 4ème trimestre et une baisse de 25 % sur le cumul du chiffre d’affaires au 31 décembre.

Ceci dit, les raisons de cette baisse sont toujours les mêmes à savoir le retard enregistré dans l’octroi des lignes de crédit de gestion par les banques et notamment les lignes d’engagements par signature (accréditifs, crédits documentaires, obligations cautionnées etc.) et ce retard n’a pas été résorbé jusqu’à ce jour. Par conséquent, en l’absence de sources de financement et en filigrane l’absence de nouveaux achats, l’activité d’entreprise s’en est lourdement ressentie, dans l’attente de la reconquête de lignes de crédit de gestion (surtout celles relatives aux engagements par signature) dans les plus brefs délais qui permettront un re-démarrage imminent de l’activité.

Sur le plan des engagements bancaires, ils se sont élevés à 110, 591 328 MDT contre 103, 021 001 MDT au 31 décembre 2020 ; soit une aggravation de 7 %, essentiellement due à une hausse des impayés financiers et commerciaux et à une aggravation des débits en compte et ce à cause de l’augmentation des agios débiteurs et des intérêts de retard.