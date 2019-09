Elle promet de s’occuper des retraités

En visite à Sfax dans le cadre de sa campagne électorale pour la présidentielle anticipée du 15 septembre 2019, la candidate du parti ” Amal “, Selma Elloumi a souligné que la sécurité globale et le développement figurent parmi ses priorités, une fois élue.

” Si je suis élue, j’œuvrerai à la préservation de la sécurité et au développement économique du pays “, a-t-elle lancée en marge de son déplacement à Sfax où elle a inauguré le siège du parti dans la région. Pour Selma Elloumi, le développement ne concerne pas uniquement la sécurité nationale, mais également la sécurité alimentaire, la santé, l’environnement et la lutte contre la criminalité.

Rencontrant les citoyens de la région, Elloumi s’est également engagée à promouvoir la diplomatie économique, à offrir un climat adéquat à l’investissement, à créer la richesse et à préserver le pouvoir d’achat du citoyen menacé, selon elle, d’effondrement.

Dans son programme électoral, Rekik a cette spécificité de s’intéresser à des catégories de Tunisiens, auxquels personne ou presque des autres candidat ne semble s’intéresser.

En plus de promettre de réviser la constitution pour unifier le centre de décision, d’interdire le tourisme parlementaire, d’enlever l’immunité aux responsables et parlementaires, elle promet aussi de prioriser la diplomatie économique. Chose importantes, elle s’intéresse aux personnes à besoins spécifiques, aux retraité et compte consacrer une partie du budget de la présidence pour la construction d’un centre pour le traitement des toxicomanes.