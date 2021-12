Elon Musk est la personnalité de l’année pour le magazine « Time »

Nommé lundi personnalité de l’année par le magazine américain Time, Elon Musk, patron de Tesla et de SpaceX et homme le plus riche de la planète, ne fait pas l’unanimité, suscitant à la fois admiration et critiques acerbes.

À la tête d’une fortune estimée par Forbes à plus de 260 milliards de dollars, Elon Musk, 50 ans, aura marqué 2021 de son empreinte, autant pour ses réussites entrepreneuriales que pour ses saillies sur Twitter.

« La personnalité de l’année est un marqueur d’influencé », écrit dans un éditorial le patron du Time, Edward Felsenthal. « Peu d’individus ont autant d’influence qu’Elon Musk sur la vie sur Terre et potentiellement aussi sur la vie en dehors de la Terre. »