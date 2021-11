Elon Musk prêt à dépenser 6 milliards $ pour la lutte contre la faim

Récemment, le directeur du Programme Alimentaire Mondial de l’ONU, David Beasley, a déclaré qu’il y avait une solution pour lutter contre la faim dans le monde. Pour lui, si les multimilliardaires tels que Elon Musk et Jeff Bezos donnaient 6 milliards de dollars, on pourrait résoudre le problème. Il a ajouté qu’environ 42 millions de personnes pourraient mourir si on ne les aide pas.

- Publicité-

Face à cette déclaration, Elon Musk, qui est actuellement l’homme le plus riche du monde, a donné sa réponse. Selon lui, il veut bien vendre des actions de Tesla et faire don des produits de la vente. Toutefois, la condition est que les Nations Unies puissent prouver qu’un petit pourcentage de sa richesse pourrait réellement être la solution à la crise alimentaire mondiale.

Selon le Bloomberg Billionaires Index, Musk est la première personne à valoir plus de 300 milliards de dollars. Sa fortune est estimée à 311 milliards. Une donation de 6 milliards représenterait environ 2% de tous ses avoirs.