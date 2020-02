Elyes Fakhakh dévoile la composition de son gouvernement, veut profiter des délais constitutionnels pour “choisir l’approche appropriée” après le retrait du mouvement Ennahdha

Le chef de gouvernement désigné Elyes Fakfakh a annoncé, après un entretien samedi soir avec le président de la République Kais Saied, la composition de son gouvernement proposé avant le retrait du mouvement Ennahda, affirmant la décision prise en concertation avec le chef de l’Etat de profiter des délais constitutionnels qui restent “pour choisir l’approche appropriée au service des intérêts supérieurs du pays”.

La composition du gouvernement, fruit de consultations avec les partis et les groupes parlementaires concernés, est composée de 31 membres, dont deux secrétaires d’Etat.

Fakhfakh a souligné dans une déclaration diffusée par la chaîne nationale “Al-Wataniya 1”, que l’option du mouvement Ennahda, le plus grand parti représenté au Parlement (54 députés), de se retirer samedi de la formation de son gouvernement et de ne pas lui accorder le vote de confiance au Parlement, en raison de la non association du parti Qalb Tounes (38 député), “met le pays face à une situation difficile qui nécessite un examen minutieux des options constitutionnelles”.

Le président de la République a chargé le 20 janvier dernier l’ancien ministre des fiances Elyes Fakhakh de former le gouvernement dans un délai n’excédant pas un mois à compter du mardi 21 janvier 2020, non renouvelable, selon l’article 89 de la Constitution, la composition du gouvernement devant alors être présentée devant l’Assemblée des représentants du peuple pour obtenir le vote de confiance.