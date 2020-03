Elyes Fakhfakh exprime son mécontentement envers ces personnes !

Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh a annoncé, mercredi 25 mars 2020 à la caserne de la Garden nationale d’El Aouina que la Tunisie a lancé toutes ses mesures de prévention contre la propagation du coronavirus, cependant de nombreux tunisiens n’ont pas respecté essentiellement le confinement général.

Il a appelé ces personnes à respecter le confinement total pour éviter la dégradation de la situation sanitaire en Tunisie.

Et d’assurer que toutes les parties concernées ( santé, sécurité, municipalités…) ont fourni tous les efforts louables et nécessaires pour protéger le pays et les citoyens

On rappelle que Fakhfakh a annoncé le lancement du comité national de lutte contre le coronavirus.