Elyes Fakhfakh officiellement inculpé d’enrichissement illicite

Le Bureau de communication du Tribunal de première instance de Tunis a indiqué que l’enquête instruite par le Pôle judiciaire économique et financier contre l’ancien chef de gouvernement Elyès Fakhfakh, a été clôturée par son déferrement devant la Chambre de mises en accusation. Un communiqué rendu public lundi 28 février 2022 a précisé que les chefs d’accusation retenus sont l’enrichissement illicite et la soumission d’une fausse déclaration et de non-assignation d’autres personnes pour générer les gains dans les délais légaux. En bref, l’affaire de conflit d’intérêt entre ses fonctions de dirigeant d’une entreprise travaillant dans le secteur de l’environnement et sa fonction de chef de gouvernement.

Fakhfakh, pour rappel, a été ministre du Tourisme sous le gouvernement Hammadi Jbali de décembre 2011 à mars 2013, ministre des Finances sous les gouvernements Jbali et Laarayedh, et chef du gouvernement de février à septembre 2020.

On rappelle aussi que le 9 octobre 2020, le pôle judiciaire économique et financier avait décidé d’ouvrir une information judiciaire sur 3 dossiers liés à un soupçon de conflit d’intérêts à l’encontre d’Elyès Fakhfakh. Le premier dossier d’enquête ouvert à son encontre était lié à « la soumission délibérée d’une fausse déclaration pour dissimuler la réalité de ses gains et de ceux de son conjoint, et ne pas désigner d’autres personnes pour gérer ses parts, selon une déclaration précédente du porte-parole du tribunal à l’agence de presse Tunis Afrique.

La même source a expliqué que le deuxième dossier d’enquête comprenait 10 accusés, dont Elyes Fakhfakh, auquel il est reproché d’avoir tiré avantage pour lui-même ou pour autrui et de nuire à l’administration, et l’acceptation d’avantages et de cadeaux par un agent public en vue d’accorder à autrui un privilège auquel il n’a pas droit, en plus de l’exercice en tant qu’agent public d’une activité rémunérée sans autorisation». Le troisième dossier d’enquête concernait également 13 accusés, dont Fakhfakh, pour les mêmes charges prévues dans le deuxième dossier d’enquête, au sens des articles 96 et 87 bis du code pénal.

Il est à noter que l’Instance nationale de lutte contre la corruption avait annoncé l’existence d’un soupçon de conflit d’intérêts à l’encontre de l’ancien chef de gouvernement Elyes Fakhfakh, ce qui l’avait alors poussé à annoncer l’abandon volontaire de ses parts dans une entreprise, avant de remettre sa démission au président de la République.