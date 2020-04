Elyes Fakhfakh s’entretient avec le Haut Représentant de l’UE

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh s’est entretenu, mardi, au téléphone avec le Haut Représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et Vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell.

Selon un communiqué de presse publié ce mercredi sur le site officiel de l’Union européenne, l’entretien téléphonique a été l’occasion pour le Haut Représentant de “réaffirmer la solidarité de l’Union européenne envers la Tunisie et le peuple tunisien dans ce moment difficile, comme en témoigne le décaissement accéléré d’appui d’environ 250 millions d’euros apportés au budget tunisien pour l’année 2020”.

“Cette décision, prise en accord avec la Tunisie, vise à soutenir les efforts tunisiens pour faire face à l’épidémie du coronavirus”, indique la même source.

“Le Haut Représentant Borrell et le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh ont tous deux souligné l’importance de la coopération internationale pour relever les défis posés par le coronavirus”, ajoute la même source, précisant que le Haut Représentant de l’UE a informé Elyes Fakhfakh de la réunion des ministres européens du développement qui aura lieu ce mercredi pour définir une approche commune européenne et soutenir les pays partenaires dans la lutte contre le coronavirus.

L’entretien a également porté sur l’importance de continuer à approfondir le partenariat stratégique entre l’Union européenne et la Tunisie, souligne le communiqué de presse.

L’ambassadeur de l’Union européenne à Tunis Patrice Bergamini avait annoncé le 28 mars dernier sur sa page Facebook que l’Union a décidé d’autoriser le décaissement immédiat au profit de la Tunisie d’un appui budgétaire sous forme de dons, à concurrence de 250 millions d’euros et ce, pour lutter contre le coronavirus et ses conséquences socio-économiques.