Elys Fakhfakh, prend une experte en Com d’Ettakattol aussi

Consultante senior, à Ogilvy, elle a travaillé à Memac Ogilvy Label, a étudié à University of Cambridge et à Assas Paris II. Tel est le CV en quelques lignes, publiées sur sa page des réseau sociaux, de Syrine Cherif, qui serait la nouvelle chargée de communication d’Elyes Fakhfakh à Dar Dhiafa. C’est ce que révélé Kais Argoubi, anciennement chargé de la communication de Habib Jemli, et qui officiait dans le groupe de Com de La Kasbah. Et c’est aussi sur la page de Syrine Cherif qu’on trouve sa photo estampillée Ettakattol.