Emballage et conditionnement: les rencontres professionnelles tuniso-algériennes se tiendront les 6 et 7 avril en ligne

Le Centre de Le Promotion des Exportations (Cepex) organise, les 6 et 7 avril prochain, les rencontres professionnelles B2B (Business-to-business) en ligne tuniso-algériennes dans le secteur de l’Emballage et du Conditionnement.Seize entreprises algériennes opérant dans les secteurs des industries pharmaceutiques, parapharmaceutiques, agroalimentaires et cosmétiques et hygièniques, partciperont à ces rencontres, indique le Cepex sur son site.A cette occasion, un Webinaire de lancement de ces rencontres se tiendra le mardi 06 avril prochain.

