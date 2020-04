Emirates reprendra sa desserte passagers sur Tunis

La compagnie aérienne Emirates a annoncé qu’elle reprendra l’exploitation des services passagers vers Tunis, Jakarta, Manille, Taipei, Chicago, Alger et Kaboul en plus de l’exploitation déjà commencée vers Londres et Francfort. Ces services faciliteront le retour des résidents et des visiteurs qui souhaitent rentrer chez eux.

Les passagers pourront réserver directement sur emirates.com ou par l’intermédiaire de leur agent de voyage. Seuls les citoyens du pays de destination et ceux qui remplissent les conditions d’entrée seront autorisés à embarquer. Les passagers devront se conformer aux exigences de chaque pays.

Avec l’augmentation des services et des vols au départ de Dubaï, Emirates a repris ses activités au terminal 3 de l’aéroport international de Dubaï. Les clients seront tenus de respecter toutes les mesures de santé et de sécurité exigées par les autorités des Émirats et du pays de destination.

Pendant cette période, il n’y aura pas d’enregistrement en ligne ni de sélection de siège et les services tels que le chauffeur et le salon ne seront disponibles dans aucune des destinations.

Emirates proposera également des services modifiés sur ces vols. Les magazines et autres documents imprimés ne seront pas disponibles, et bien que la nourriture et les boissons continuent d’être proposées à bord, l’emballage et la présentation seront modifiés afin de réduire les contacts pendant le service des repas et le risque d’infection.

Les bagages de cabine ne seront pas acceptés sur ces vols. Les articles de cabine autorisés seront limités aux ordinateurs portables, sacs à main, porte-documents ou articles pour bébés. Tous les autres articles doivent être enregistrés, et Emirates ajoutera la franchise de bagages de cabine à la franchise de bagages d’enregistrement des clients.

Les passagers sont tenus d’appliquer des règles de distance sociale pendant leur voyage et de porter leur propre masque à l’aéroport et à bord de l’avion. Les voyageurs doivent se présenter au terminal 3 de l’aéroport international de Dubaï pour l’enregistrement, trois heures avant le départ. Les comptoirs d’enregistrement d’Emirates ne traiteront que les passagers ayant une réservation confirmée pour les destinations ci-dessus.

Tous les avions Emirates seront soumis à des processus de nettoyage et de désinfection renforcés à Dubaï, après chaque voyage.