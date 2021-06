Emirats: Inauguration de la première ambassade d’Israël dans le Golfe

Le chef de la diplomatie israélienne Yaïr Lapid a inauguré mardi aux Emirats arabes unis la première ambassade d’Israël dans le Golfe, lors d’une visite officielle inédite pour un ministre de l’Etat hébreu depuis la normalisation des relations l’an passé.

« En train de couper le ruban d’inauguration de l’ambassade d’Israël à Abou Dhabi avec la ministre émiratie de la Culture Noura al-Kaabi », a tweeté Lapid avec une photo de lui et de la responsable émiratie.

« Israël veut la paix avec (…) tous ses voisins (…) Nous sommes chez nous au Moyen-Orient. Nous sommes là pour rester. Nous appelons tous les pays de la région à reconnaître cela. Et à venir nous parler », a-t-il dit lors de la cérémonie.

Arrivé dans la matinée dans la capitale Abou Dhabi, Lapid a rencontré son homologue, cheikh Abdallah ben Zayed Al-Nahyane, tweetant une photo des deux responsables se serrant la main après la cérémonie.

Plus tard, le ministère israélien des Affaires étrangères a fait état de la signature par les deux responsables d’un accord portant sur une coopération économique et commerciale. Cet accord prévoit « un libre échange de marchandises et de services ». Les gouvernements doivent encore l’approuver avant qu’il entre en vigueur.

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, dont le pays est un grand allié d’Israël, a salué une inauguration « historique ».