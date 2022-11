Emmanuel Macron ne prononcera pas de discours à Djerba

Le président français Emmanuel Macron participe, ce samedi 19 novembre, au sommet de la Francophonie à Djerba en Tunisie, où la communauté francophone se réunit. Il y fait escale sur le chemin du retour de Bangkok, où il avait participé au sommet de l’Apec, et après le G20 de Bali. C’est la fin d’une grosse séquence internationale, note RFI.

En deux semaines, Emmanuel Macron s’est rendu à la COP27 en Égypte, au G20 en Indonésie, au forum de Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) en Thaïlande, et le voilà en Tunisie pour le sommet de la Francophonie : la dernière étape d’un long périple diplomatique.

Et à Djerba aussi, précise la même source , le président français a l’intention d’évoquer la question de la guerre en Ukraine, dans la session de discussion à huis clos consacrée à l’avenir de la Francophonie. Cela dans l’objectif de mobiliser autour des valeurs partagées par les membres de la communauté francophone : l’organisation de la Francophonie peut avoir un rôle d’influence, explique-t-on dans l’entourage du président.

Emmanuel Macron ne prononcera pas de discours et ne restera pas jusqu’à la fin du sommet, puisqu’il a prévu de rentrer dès le soir en France. Le président de la République profitera donc surtout de son passage à Djerba pour avoir des entretiens bilatéraux avec ses homologues francophones : avec le président tunisien et hôte du sommet Kaïs Saïed, mais aussi avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et certainement des dirigeants africains.

À l’Élysée, on explique qu’un créneau est réservé pour organiser ces discussions : avant de rentrer à Paris, Emmanuel Macron veut encore essayer d’engranger des soutiens.