Des cadres paramédicaux tunisiens exerceront en Allemagne dans un avenir proche, selon un accord de coopération signé, mardi 23 juillet, entre la Tunisie et l’Allemagne , indique le magasine en ligne Tunivisions.

L’accord, prévoit de satisfaire la demande sur le marché allemand, et développer l’échange d’informations à propos des offres et des demandes d’emploi dans le domaine des soins infirmiers, entre l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI) et son homologue allemand. Monica Varnhagen, Directrice de l’Agence fédérale allemande pour l’emploi, a indiqué au cours de la cérémonie de signature que les cadres tunisiens auront droit à un apprentissage de la langue allemande et leur intégration au monde du travail sera facilitée .