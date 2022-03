Emprunt national: Le total des engagements collectés a atteint 555 MD

Le total des engagements collectés à l’issue de la clôture, le 16 mars courant, des souscriptions à la première tranche de l’emprunt obligataire national, a atteint environ 555 millions de dinars (MD), a annoncé vendredi, dans une déclaration à l’agence TAP, Maher Zouari, Directeur Général de Tunisie Clearing, structure chargée de la centralisation des souscriptions.

Pour un montant initial fixé à 350 MD, cette première tranche a ainsi, enregistré un taux de réponse de 160%. Les souscriptions à la première tranche qui ont démarré le 3 mars,breprésentent 40% du montant global de l’emprunt national, prévu dans la loi de finances de 2022, qui est de l’ordre de 1400 millions de dinars, a-t-il précisé

« Les montants souscrits proviennent des intermédiaires en bourse et des banques avec des taux de souscription respectifs de 77% et de 23% ». En ce qui concerne la durée de remboursement, Zouari a fait savoir que les souscriptions à 5 ans (Catégorie A) ont été à hauteur de 10 millions de dinars, soit 2% du montant total.

Pour les souscriptions à 7 ans (catégorie B), elles ont atteint 475 millions de dinars (86%). Quant aux souscriptions pour une durée de 10 ans (catégorie C), elles ont été de 70 MD, soit 12% du montant global.

S’agissant des souscripteurs, le DG de « Tunisie Clearing » a indiqué que leur nombre varie entre 1500 et 2000, précisant que le secteur financier (banques, assurances, organismes de placement collectif en valeurs mobilières et autres) a souscrit à environ 70% du montant total.

Un décret présidentiel n°2022-68 du 4 février 2022 relatif à l’émission d’un emprunt national obligataire, avait été publié, le 4 février 2022, dans le Journal Officiel de la République Tunisienne. L’objectif de cet emprunt de couvrir une partie des besoins du budget de l’Etat pour l’année 2022.