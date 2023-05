Emprunt obligataire 2023: Mobilisation de 844 MD dans le cadre de la deuxième tranche

La Tunisie a réussi à mobiliser un montant de 844 millions de dinars (MD), au titre de la deuxième tranche de l’emprunt obligataire national pour l’exercice 2023 a indiqué, vendredi, dans une déclaration à l’Agence TAP, le Directeur Général de Tunisie Clearing, Maher Zouari.Il a ajouté que cette deuxième tranche a ainsi, enregistré un taux de réponse de 120%, pour un montant initial fixé à 700 MD. Les montants souscrits, lors de la période du 8 mai au 17 mai 2023, proviennent des intermédiaires en bourse et des banques avec des taux de souscription respectifs de 78% et 22%.Zaouri a fait savoir que la catégorie » B » d’une valeur nominale pour chaque titre de 100 dinars et d’une durée de remboursement de sept ans dont deux années de grâce, a permis de mobiliser 686 MD, ce qui représente 81% du montant global, alors que la valeur de souscription dans la catégorie » C » d’une valeur nominale pour chaque titre de 100 dinars et d’une durée de remboursement de dix ans dont deux années de grâce, a permis de mobiliser 153,8 MD, soit un taux de 18% des montants globaux.La catégorie » A » (réservée aux souscriptions des personnes physiques), d’une valeur nominale pour chaque titre de 10 dinars et d’une durée de remboursement de cinq ans, dont trois années de grâce, a permis de mobiliser 4,6 MD.Près de 66,8% des souscripteurs à la deuxième tranche bénéficieront d’un taux d’intérêt variable, alors que 33,2% de souscripteurs ont souscris à un taux d’intérêt fixe.Le DG de Tunisie Clearing a rappelé que les souscriptions à la première tranche et la deuxième tranche de l’emprunt obligataire national de 2023 ont permis de mobiliser près de 1559 MD alors que le Gouvernement a fixé un objectif de 2800 MD pour la souscription aux quatre tranches de cet emprunt. Le taux de couverture pour la première tranche s’élève à 102% a-t-il souligné.S’agissant des souscripteurs à l’emprunt obligataire national 2023, les indicateurs préliminaires ont montré que les banques ont souscrit à hauteur de 60% du montant global, les organismes de placement collectif 10%, les compagnies d’assurance 10% et les autres souscripteurs représentent 20% du montant total.

