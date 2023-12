En 2022, le secteur bancaire affiche encore sa résilience, avec un ratio de solvabilité global moyen de 14%

En 2022, le secteur bancaire a continué à faire preuve » de résilience « , malgré les défis économiques, consolidant ainsi ses ratios de solvabilité avec un Tier 1 moyen de 10,8% et un ratio global moyen de 14%, révèle la Banque Centrale de Tunisie (BCT), vendredi.

Le secteur a également, conservé une position de liquidité à » des niveaux satisfaisants « , parvenu à maintenir la part des créances classées aux alentours de 13% et à améliorer ses indicateurs de rentabilité, ajoute la BCT dans sa 12e édition du rapport annuel sur la Supervision Bancaire pour l’exercice 2022.

Cette résilience s’explique par les mesures » prudentielles proactives » prises ces dernières années, explique l’institution d’émission dans son rapport, lequel dresse le bilan de l’activité et la situation financière des banques et établissements financiers dans un contexte économique interne et externe » difficile et incertain « .

