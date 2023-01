En appelant au dialogue, l’UGTT «entend sauver le pays», assure-t-elle

L’appel au dialogue lancé par la centrale syndicale a pour objectif de sauver le pays de la situation actuelle extrêmement détériorée à différents niveaux et non de sauver le processus du 25 juillet, a indiqué mercredi Tahar Berberi, secrétaire général adjoint de l’UGTT. Il a ajouté que le dialogue attendu comportera une feuille de route pour mettre en place un consensus à dimension nationale loin des tensions et des intérêts politiques restreints.

A l’issue du dialogue, seront remises les recommandations aux président de la République pour donner son avis, a encore expliqué la même source. La position de la centrale syndicale sera déterminée à la lumière de la position exprimée par le chef de l’Etat, a-t-il signalé.

Kaies Saied aurait dû réexaminer ses positions après les résultats des élections législatives et dire la vérité au peuple quant à la réalité de la situation économique du pays, a-t-il soutenu. Une situation qui sera pire dans le cas du refus du Fonds Monétaire international (FMI) d’accorder à la Tunisie les crédits demandés, a-t-il estimé. Le responsable syndicale a, par la même occasion, réitéré le refus de l’UGTT la violation des libertés et a appelé à trouver des solutions pour sauver le pays de cette situation qualifiée de dangereuse.