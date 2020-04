En Chine, les chats et chiens exclus de la liste des animaux comestibles

Les chats et les chiens, dont la viande est consommée par une minorité de Chinois, ont été exclus pour la première fois d’une liste officielle des animaux comestibles.

Le texte, soumis à commentaires jusqu’au 8 mai, a été publié mercredi 8 avril 2020, par le ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales. Il énumère une liste d’animaux pouvant être élevés pour leur viande, leur fourrure ou à des fins médicales.

“C’est la première fois que le gouvernement chinois stipule que les chats et les chiens sont des animaux de compagnie et non destinés à la consommation”, s’est félicitée hier jeudi dans un communiqué l’association américaine Humane Society International (HSI).

A noter que 10 millions de chiens sont tués chaque année en Chine pour leur viande.