En Corse, préserver la fragile posidonie face aux grands yachts

Au coeur de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, au large de la Corse, des coffres flottants sont installés dans les eaux turquoises de la Méditerranée pour permettre aux grands yachts de mouiller sans détruire les herbiers de posidonie avec leur ancre.

Depuis 2020, la France interdit le mouillage des yachts de plus de 24 mètres sur certaines zones de la Côte d’Azur et de la Corse, afin de protéger cette plante dont les prairies servent de nurseries pour poissons mais aussi de puits de carbone et de protection contre l’érosion.

Une décision « historique », selon Charles-François Boudouresque, un des scientifiques en pointe dans la défense de la posidonie.

Les Baléares ont aussi adopté des interdictions de mouillage mais elles sont moins fréquentées par les grands yachts et donc moins tributaires de ce secteur économique que la Côte d’Azur ou la Corse.

Les interdictions s’accompagnent toutefois de la mise en place de « mouillages écologiques » alternatifs, comme à Bonifacio.