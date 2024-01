En déplacement à Kairouan et Siliana, Kaïs Saïed s’engage à lutter contre la corruption

En déplacement dans les gouvernorats de Kairouan et Siliana, le président de la République Kaïs Saïed a réaffirmé, ce dimanche, son engagement résolu à lutter contre toutes les formes de corruption et à » assainir » le pays.

Réagissant aux demandes et revendications d’un groupe de citoyens de ces régions, le chef de l’Etat a dit : » chaque responsable au sein de l’Etat doit assumer pleinement ses responsabilités envers le peuple « .

Pour lui, il est impératif de lutter contre les spéculateurs et mettre fin aux circuits de distribution illégaux.

« Nous connaissons bien vos souffrances et nous les ressentons chaque jour « , a-t-il rassuré.

Les perspectives seront ouvertes, et tous les citoyens seront, de facto traités, sur un pied d’égalité, loin du favoritisme et du népotisme. », a-t-il encore dit.

Dans le même sillage, il a souligné que les entreprises citoyennes pourraient être une solution au chômage à travers l’exploitation des terres domaniales au lieu d’attribuer des centaines d’hectares à une seule personne, selon ses dires.

Le chef de l’Etat a écouté les préoccupations des habitants d’El Oueslatia, El Ala, et Siliana en lien avec la corruption, la marginalisation, le chômage, la migration irrégulière, la mauvaise gestion des terres domaniales, la pénurie des produits alimentaires de base, la hausse des prix et la spéculation.

Lors de son déplacement à Siliana, le président a mis en valeur les sacrifices des habitants de la région à travers l’histoire, soulignant qu’il n’y a plus de place pour la » marginalisation ». Il s’est engagé à fournir un scanner à l’hôpital de la région dans les plus brefs délais.

