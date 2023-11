En dix mois, plus de 11 mille personnes ont bénéficié des programmes d’accompagnement pour la création de petites entreprises

Quelque 11 499 personnes ont bénéficié des programmes d’accompagnement pour la création de petites entreprises depuis le début de l’année en cours jusqu’à la fin du mois d’octobre dernier, soit une augmentation de 10,9% par rapport à la même période de l’année précédente.

Selon les statistiques publiées ce lundi sur la page officielle du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, 2 777 entrepreneurs ont profité du mécanisme « Création d’entreprises et formation des entrepreneurs » (CEFE), tandis que 2 293 autres ont bénéficié d’une subvention d’accompagnement.

En outre, 5 626 projets ont été étudiés, soit une augmentation de 7,5% par rapport à la même période de l’année écoulée. 57% de ces projets ont bénéficié aux femmes, 40,7% aux diplômés universitaires et 6% pour l’expansion des projets.

28,3% des projets étudiés étaient liés au secteur des services, contre 12,3% pour le secteur des industries alimentaires, 8% pour le secteur du textile et de l’habillement, 7% pour le secteur du commerce, 6,05% pour le secteur de la maintenance, et 4,5% pour le secteur de la coiffure.