2024 sera difficile en remboursement des dettes internes et extérieures  

En matière de remboursement des dettes internes et extérieures, l’année 2024 s’avèrera difficile, prévoit l’universitaire et expert en économie, Ridha Chkondali, estimant que le volume de la dette qui doit etre remboursé est « énorme «

( 24,7 milliards de dinars, dont 12,3 milliards de dettes extérieures).

Pour l’expert, la vision est encore floue s’agissant de la mobilisation d’une enveloppe de 16,4 milliards de dinars sous forme de crédits extérieurs inscrits dans le cadre du budget de l’Etat, dont 14,5 milliards de dinars seront destinés à consolider le budget, mais leur source de mobilisation reste encore inconnue. Pour Chkondali, cette situation est » très dangereuse et entrainera le pays vers l’inconnu « .

L’expert s’interroge également sur les sources de financement sachant que rient n’a été mentionné dans la loi de finances pour l’exercice 2024 concernant un éventuel crédit du Fonds Monétaire International (FMI), de l’Union européenne. Idem avec la France, l’Allemagne et l’Italie.

