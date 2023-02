En moyenne, chaque jour, 4 personnes sont tuées sur les routes en Tunisie

En moyenne, quatre personnes sont tuées, chaque jour, dans des accidents de la route en Tunisie, a déclaré, lundi, le responsable de la cellule de communication de l’Observatoire national de la sécurité routière, Mourad Jouini.

C’est un chiffre alarmant, a-t-il déploré, lundi, dans une déclaration à l’agence Tunis-Afrique-Presse (TAP).

Il a, en outre, ajouté que 90 pc des accidents de la route sont dus à des erreurs humaines.

Et d’ajouter: Le Tunisien souffre d’un grave déficit de culture de prévention et de sensibilisation à la sécurité, selon un sondage organisé par l’observatoire, en collaboration avec le Ministère de la Santé, sur le comportement des usagers de la route.

Ce sondage, réalisé dans 70 municipalités représentant les différents gouvernorats du pays, a révélé que 40,16 pc des automobilistes sondés ne respectent pas les limitations de vitesse et 48, 57 d’entre eux pc ne respectent pas l’obligation du port de la ceinture de sécurité.

Selon le sondage, 86, 5 pc des jeunes automobilistes (18/24 ans) déclarent utiliser le téléphone portable au volant et 77 pc d’entre eux disent dépasser souvent les limitations de vitesse.

Mourad Jouini a indiqué que cette enquête qui a été réalisée en collaboration avec l’Association tunisienne de sécurité routière et avec le financement du bureau de Tunis de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), est publiée sur le site de l’Observatoire national de la sécurité routière.

- Publicité-