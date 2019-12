En novembre 2019, le taux d’inflation se replie à 6,3 %

Le taux d’inflation en novembre 2019 se replie à 6,3% après un taux de 6,5% le mois dernier et 6,7% le mois d’avant. Cette baisse est expliquée essentiellement par une décélération du rythme d’augmentation des prix de l’alimentation de 6,6% à 6,3%, ainsi que le repli de l’inflation au niveau du groupe de transport )2,9% contre 3,4% le mois précédent).

En novembre 2019, les prix à la consommation augmentent de 0,4% après 0,8% en octobre 2019. Cette augmentation est principalement liée à la hausse des prix des produits alimentaires de 0,8%, des articles d’habillement de 0,9%, des biens et services divers de 0,8% et des produits et services des restaurants et hôtels de 0,8%. Sur un mois, les prix des produits alimentaires augmentent de 0,8%, suite à la hausse importante des prix des volailles de 8,7%, des prix des œufs de 1,9% et des viandes bovines de 1,5%, contre une baisse des prix des huiles d’olive de 2,3% et les fruits frais de 2,0%.

En novembre, les prix des produits d’habillement augmentent de 0,9% contre 4,9% enregistrée le mois précédent. Les prix des articles d’habillement et ceux de chaussures augmentent de 1,0% Les biens et services divers De même, les prix des biens et services divers augmentent de 0,8% en raison de la hausse des prix des soins et effets personnels respectivement de 0,9% et 0,7%. Les tarifs des services de restauration et hôtels demeurent en augmentation avec un taux de 0,8%, suite à la hausse des prix des services des restaurants et cafés de 0,9% et les services d’hébergement de 0,3%.