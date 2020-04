En plein confinement, les spéculateurs poursuivent leurs activités illégales

Les services de contrôle économique de la direction régionale du commerce de Jendouba, en collaboration avec l’unité d’enquête et d’investigation de la Garde nationale et la police municipale de Ghardimaou, ont réussi à saisir des produits alimentaires stockés dans des entrepôts anarchiques.

Un descente a été effectuée, dans ce sens, et des quantités de semoule, farine, huile végétale subventionnée ont été saisies.

Le Parquet a autorisé la garde à vue, d’une personne impliquée dans cette affaire et ce, pour détention de produits alimentaires subventionnés, pour stockage dans un entrepôt non déclaré et spéculation.