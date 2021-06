En plus de trois mois, moins de 500 mille personnes entièrement vaccinées contre le coronavirus

Depuis le démarrage de la campagne nationale de vaccination le 13 mars dernier jusqu’au 25 juin en cours, 1 705 657 personnes ont été vaccinées contre le coronavirus dont 1 229 644 ont reçu la première dose et 476 013 ont fait le rappel.

Selon les derniers chiffres publiés samedi par le ministère de la santé, 19 918 personnes ont été vaccinées le 25 juin 2021, 5659 ont reçu la première dose et 14 259 ont fait le rappel.

Au total, 2 737037 personnes se sont inscrites sur la plateforme nationale de vaccination evax.tn.

Depuis le début de la pandémie en mars 2020, la Tunisie a enregistré 398 829 cas confirmés d’infection au coronavirus dont 344 386 se sont rétablis et 14 489 sont morts.

