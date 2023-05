En visite de terrain à l’Ariana, le président Saïed réfute les accusations d’antisémitisme

Le président de la République Kais Saïed s’est rendu, samedi, à la ville de l’Ariana où il s’est enquis de la situation générale dans la ville et pris connaissance des préoccupations et aspirations des citoyens.

Une visite qui intervient au lendemain de l’attaque criminelle qui frappé l’ile de Djerba. C’était aussi une occasion au président de le République de raviver la mémoire collective tunisienne où le vivre ensemble était de mise entre juifs et musulmans.

Récit d’histoire aidant, le chef de l’Etat a rappelé quelques faits inoubliables témoignant en tout bien tout honneur la solidarité bien ancrée entre Tunisiens, musulmans et juifs.

Ici, dans cet endroit où je suis maintenant, des juifs tunisiens fuyant les forces nazies qui avaient dressé leurs tentes ont trouvé refuge dans cette maison, celle de mon grand-père, s’est souvenu le président Saïed dans une vidéo publiée sur la page officielle Facebook de la présidence.

Un petit grand récit de l’histoire qui fait figure d’une percutante réplique aux faussaires de l’histoire acharnés à dénaturer l’histoire, à falsifier les faits et à répandre les contrevérités, a martelé le chef de l’Etat, soulignant que ceux-ci n’ont de visée que tramer des conspirations contre l’Etat et mettre en péril la paix sociale.

Le président Saïed a saisi l’occasion pour lancer un message à l’adresse des capitales occidentales et des parties étrangères qui se sont empressées à jeter à tort des accusations d’antisémitisme, critiquant une duplicité criarde d’attitude et une courte mémoire à appréhender l’histoire, la vraie histoire.

Ces parties n’hésitent pas à nous faire porter les fausses accusations d’antisémitisme alors qu’elles font la sourde oreille lorsqu’il s’agit de traiter du sort des Palestiniens qui meurent tous les jours, a-t-il encore vilipendé, soulignant sur un ton défiant que le peuple palestinien parviendra contre vents et marées à triompher et à récupérer sa terre spoliée.

