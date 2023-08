En visite de travail à Alger, Nabil Ammar s’entretient avec son homologue algérien

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Nabil Ammar s’est entretenu, mercredi, en marge de sa visite en Algérie, avec son homologue algérien, Ahmed Attaf.

La coopération entre la Tunisie et l’Algérie et les prochaines échéances bilatérales ont été au centre de l’entretien, indique un communiqué publié, jeudi, par le département des Affaires étrangères.

Les deux ministres ont convenu de concevoir de nouveaux mécanismes de coopération bilatérales qui répondent aux aspirations des deux peuples frères et apportent une dynamique à la coopération entre les deux pays.

Les derniers développements à l’échelle régionale et internationale ont été à l’ordre du jour de l’entretien, lit-on de même source.

Le ministre des Affaires étrangères a effectué, mercredi, une visite de travail à Alger, en tant qu’envoyé spécial et porteur de message du président de la République Kaïs Saïed, au président algérien Abdelmadjid Tebboune.

