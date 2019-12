En visite en Afghanistan, Trump annonce la reprise des négociations avec les talibans

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi lors d’une visite surprise en Afghanistan que les négociations avec les talibans, interrompues en septembre, avaient repris. Son voyage , le premier dans le pays, avait été gardé secret jusqu’après son atterrissage, pour des raisons de sécurité.

« Les talibans veulent un accord, et nous les rencontrons. Nous leur disons qu’il faut un cessez-le-feu, ils ne voulaient pas de cessez-le-feu, et maintenant ils veulent un cessez-le-feu », a-t-il déclaré après une rencontre avec son homologue, le président Ashraf Ghani, sur la base américaine de Bagram. « Je pense que ça va sûrement marcher comme ça », a-t-il pronostiqué. « Nous resterons tant que nous n’aurons pas d’accord ou jusqu’à ce qu’on ait une victoire totale, et ils veulent vraiment trouver un accord », a précisé le locataire de la Maison Blanche.

Trump est parti dans le plus grand secret depuis la Floride mercredi soir, et la nouvelle du voyage n’a été rendue publique qu’après son arrivée. Avec les soldats américains pour ce qui est la plus grande fête traditionnelle américaine, le Thanksgiving, le commandant en chef américain a posé pour des photos et servi de la dinde, avant de s’adresser à eux dans un grand hangar.