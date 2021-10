Enda Tamweel certifiée MSI 2000

Enda Tamweel vient de recevoir la certification MSI 20000, relative à la qualité de la situation financière des entreprises, ce qui fait d’elle la première institution de micro-finance en Tunisie et dans le monde arabe à obtenir cette certification, selon un communiqué de cette institution.

- Publicité-

La certification financière des entreprises et des institutions MSI 20000 pour Market Standard Indicator-Indice 20000 est la norme internationale de la qualité financière. Elle se présente comme un indice de qualité financière, mis à la disposition des opérateurs de marché et acteurs économiques et financiers (actionnaires, investisseurs, créanciers, partenaires, clients, fournisseurs, …) en quête de repères financiers fiables et indépendants.

L’évaluation MSI 20000 s’articule autour de deux axes principaux : la solidité et la performance financière. L’approche MSI repose sur un diagnostic financier complet, justifié et argumenté, pouvant conduire à la certification en cas de conformité, d’après le communiqué.