Energie solaire : WYFPV a officiellement fait son entrée sur le  marché tunisien

L’entreprise de technologie solaire WYFPV, après avoir obtenu la certification opérationnelle avec l’aval du gouvernement et établi une coopération avec les institutions et les entreprises concernées, a officiellement pénétré le marché tunisien, le 20 juin courant. Objectif : produire des sources d’énergie respectueuses de l’environnement, minimiser l’impact sur l’environnement local grâce à une exploitation plus écologique, des systèmes complets et une gouvernance rigoureuse, et ouvrir simultanément de nouvelles perspectives pour l’utilisation de l’énergie dans le monde entier.

Bénéficiant d’une situation géographique distinctive et de ressources énergétiques vertes abondantes telles que l’énergie solaire et éolienne, la Tunisie constitue une passerelle avantageuse reliant les marchés européens et africains. Les chercheurs stratégiques de WYFPV estiment que le potentiel de croissance du secteur des énergies renouvelables en Tunisie, en particulier du marché photovoltaïque, est indiscutable. L’industrie photovoltaïque constitue un nouveau point focal de la coopération entre le WYFPV et les capacités de production de la Tunisie. L’équipe aspire à atteindre un taux d’utilisation des énergies renouvelables de 30% en Tunisie d’ici 2030, réalisant ainsi l’autonomie énergétique et l’évolution durable.

En Tunisie, WYFPV maximisera ses opportunités énergétiques, en échafaudant un plan local centré sur les modules de cellules solaires pour stimuler la croissance collective des industries de soutien au sein d’un parc industriel photovoltaïque. Cela permet non seulement d’augmenter les chances d’obtenir des projets de centrales photovoltaïques nationales, mais aussi de galvaniser l’évolution groupée de l’industrie photovoltaïque tunisienne, en jetant des bases solides pour la vision à long terme de WYFPV de développer des projets de centrales photovoltaïques dans les pays de l’Union méditerranéenne.

Fondée en juin 2016 et dont le siège est situé dans le Colorado, aux États-Unis, WYFPV est une entreprise de technologie solaire de renommée mondiale et axée sur l’innovation, qui fournit des solutions énergétiques à faible émission de carbone à des clients industriels et commerciaux. Actuellement, WYFPV possède un portefeuille impressionnant de plus de 1,4 GWp+ d’actifs d’énergie solaire distribuée opérationnels et en construction, y compris plus de 500 projets dispersés dans 24 États indiens et la gestion d’équipements d’énergie solaire distribuée à l’échelle mondiale.

Fidèle à sa mission de « remodeler la structure énergétique et d’assumer les responsabilités futures », WYFPV opère stratégiquement dans les secteurs clés de la chaîne de l’industrie photovoltaïque, en se concentrant sur la fourniture de solutions globales en matière d’énergie propre. Surpassant ses concurrents sur les marchés mondiaux de l’énergie photovoltaïque, WYFPV affirme fournir aux populations du monde entier une énergie sûre, fiable, non bruyante et non polluante. Par rapport aux entreprises énergétiques traditionnelles, WYFPV possède l’avantage unique d’une propreté absolue (sans pollution), générant de l’électricité locale sans consommation de carburant ni installation de lignes de transport d’énergie.

En conséquence, WYFPV a obtenu la reconnaissance des gouvernements, du public et des médias sur le marché. Au service de plus de 250 clients internationaux couvrant divers secteurs verticaux de l’énergie renouvelable, l’entreprise a favorisé des projets de collaboration avec de nombreuses sociétés internationales du secteur de l’énergie. Forte de millions de participants actifs dans plus de 40 pays, son équipe en pleine expansion comprend des millions de contributeurs d’équipements photovoltaïques en ligne, tous engagés de manière dynamique dans l’évolution de l’industrie des énergies renouvelables, conclut WYPV.