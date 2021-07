Engagement bénévole des médecins du privé dans les hôpitaux de campagne

Le président du syndicat tunisien des médecins libéraux (STML), Samir Chtourou a indiqué vendredi que les médecins du secteur privé organisent un engagement bénévole dans les hôpitaux de campagnes dans les régions enregistrant un taux de contamination élevé par le coronavirus. Cette initiative intervient suite à une demande du ministère de la santé appelant à appuyer les efforts du secteur public dans sa guerre contre la pandémie de covid-19, a précisé Chtourou dans une déclaration à la TAP. La répartition du travail sera effectuée selon la région où pratique le médecin et où un hôpital de campagne est déjà installé, a encore ajouté Chtourou.

Le non-respect de l’application des préventions sanitaires affecte le travail du cadre médical et paramédical qui déploie un effort énorme dans la lutte contre le coronavirus, a regretté la même source. Chtourou a par la même occasion appelé le Président de la République et le chef du gouvernement à accroitre les efforts diplomatiques afin d’accélérer l’acquisition des vaccins et éviter une dégradation continue de la situation. Il a aussi appelé les citoyens à respecter les protocoles sanitaires face à une lenteur de la campagne de vaccination.