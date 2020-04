Engagement de l’administration américaine à continuer de soutenir la ‎Tunisie

La coopération militaire entre la Tunisie et les Etats-Unis et les moyens de la renforcer ont été au centre d’un entretien, vendredi, au siège du département, entre le ministre de la Défense nationale, Imed Hazgui et l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Donald Bloom.

Cité dans un communiqué du ministère de la Défense, Hazgui a souligné que les Etats-Unis figurent parmi les principaux partenaires de la Tunisie dans le domaine militaire, ce qui a permis, a-t-il dit, de hisser la coopération bilatérale dans ce domaine à un niveau supérieur.

Pour sa part, le diplomate américain a réaffirmé l’engagement de l’administration américaine à soutenir la Tunisie et à appuyer les capacités opérationnelles de son institution militaire.

Il a, dans ce sens, salué les efforts fournis par les forces sécuritaires et militaires dans la lutte contre le terrorisme.

” L’armée tunisienne a fait preuve d’un grand professionnalisme “, s’est-il félicité.

Les deux responsables ont également évoqué l’épidémie de Coronavirus, soulignant l’impératif de conjuguer les efforts des deux pays pour lutter contre la propagation de ce virus et limiter son impact.